شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام: ننتظر حسم مصير ملعب مباراة السنغال وحضور الجمهور الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جمال علام، رئيس اتحاد الكرة المصري، أنه لم يتحدد بعد ملعب مباراة السنغال المقرر إقامتها مارس المقبل فى المباراة الأولى من الدور الفاصل فى التأهل لكأس العالم.

وقال جمال علام فى تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت، "لم نحدد بعد ملعب مباراة السنغال في القاهرة ولا برج العرب، وكذلك الحضور الجماهيرى، ولسه هنشوف خطة الإعداد بعد عودة كيروش من الإجازة".

جهته أكد وائل جمعة، مدير المنتخب الوطني، أن البرتغالي كارلوس كيروش سيحصل على إجازة صغيرة الفترة المقبلة، قبل تحديد برنامج المنتخب الوطني لمواجهتي السنغال فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وقال وائل جمعة، فى تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت، "كنا نتمنى التتويج باللقب ولكن الحمد لله كسبنا احترام العالم كله، وأثبتنا أن المصريين ليس لديهم يأس، لاعبونا أبطال حتى لو لم يتوجوا باللقب، وهذا ظهر فى 4 مباريات خضناها في 12 يوما كل مباراة 120 دقيقة.

وأضاف جمعة، اللاعبون لم يقصروا والحمد لله وربنا شايل حاجة أفضل، كيروش سيحصل على إجازة وبعد عودته سنحدد برنامج الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الروح التى أظهرها اللاعبون فى الأداء وتنفيذ التعليمات والالتزام هو ما أوصلنا إلى ركلات الحظ فى ختام البطولة، ويجب أن نحترم فارق الإمكانيات البدنية والفنية بين المنتخبات التي نواجهها، كسبنا أكثر من 15 لاعبا، جيل جديد من اللاعبين وهذا سيظهر نتائجه الفترة المقبلة.

واختتم جمعة تصريحاته قائلا، "كلنا بنخدم بلدنا والكل اجتهد بداية من المدرب، وأطالب الجماهير أن تمنح كيروش حقه لأننا لم نمنحه حقه فى الفترة الوجيزة التي عمل خلالها".