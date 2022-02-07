شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يجتمع بمجلس إدارة اتحاد الكرة بعد العودة من الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب الوطني سيجتمع بمجلس إدارة اتحاد الكرة فور عودته من الإجازة التى حصل عليها لتحديد ملامح برنامج إعداد المنتخب الوطني قبل مواجهتي السنغال فى المباراتين الفاصلتين فى التأهل لكأس العالم.

وودع المدرب البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطنى، وعصام مدرب حراس منتخب مصر، ومحمد شوقى المدرب المساعد للمنتخب، لاعبى المنتخب المصري عقب الأداء البطولي خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية، فور وصولهم لمطار القاهرة الدولى، قادمين من الكاميرون بعد خسارة المباراة النهائية من منتخب السنغال بركلات الترجيح.