السنغال تعلن اليوم عطلة رسمية بعد التتويج بكأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

قررت دولة السنغال منح اليوم الإثنين عطلة رسمية، بعد تتويج أسود التيرانجا بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في التاريخ.

وجاء في البيان "رئيس الجمهورية أقر بمنح يوم الإثنين إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بعد تتويج منتخب السنغال بكأس الأمم التي إقيمت في الكاميرون.

وكان منتخب السنغال وصل للمباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية من قبل في مناسبتين الأولى عام 2022، وتلقى الهزيمة أمام منتخب الكاميرون بركلات الترجيح، والثانية عام 2019 في النسخة الماضية التي إقيمت في مصر وخسر اللقب أمام منتخب الجزائر بهدف دون رد.

وحصد منتخب مصر فضية كأس الأمم الأفريقية، عقب الهزيمة أمام السنغال في المباراة النهائية بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره السنغالي، المقرر لها 24 و29 مارس المقبل، في الجولة الأخيرة من التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.