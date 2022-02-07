خاص.. موعد طائرة خماسي الأهلي المتجه إلى الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالحكيم طه:

أعلن النادي الأهلي أن خماسي منتخب مصر المقيدين في قائمة الفريق الأحمر بكأس العالم للأندية بالإضافة لمحمد الشناوي حارس المرمى، سيسافرون مباشرة إلى الإمارات بعد الوصول لمطار القاهرة.

ووصلت بعثة المنتخب إلى مطار القاهرة ظهر اليوم الإثنين، بعد المشاركة في كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، والحصول على مركز الوصافة بعد خسارة النهائي أمام السنغال بضربات الترجيح.

وأشار الأهلي في بيان رسمي، إلى أن طائرة لاعبي الأهلي ستتجه في تمام الساعة الرابعة من مطار القاهرة في طريقها إلى الإمارات، لتصل مساء اليوم التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

وستضم الطائرة خماسي الأهلي أيمن أشرف، ومحمد عبدالمنعم، ومحمد شريف، وحمدي فتحي، وعمرو السولية، المقيدين في القائمة المشاركة بكأس العالم للاندية، بالإضافة لمحمد الشناوي حارس مرمى الفريق لدعم زملائه خلال البطولة.

ولم يقيد الجهاز الفني للأهلي، الشناوي في القائمة النهائية لكأس العالم للأندية بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية خلال مواجهة كوت ديفوار بدور الـ16 لكأس الأمم.

ونجح الأهلي في عبور مونتيري المكسيكي في الدور الثاني من كأس العالم للاندية بهدف نظيف سجله محمد هاني، فيما سيخوض مواجهة بالميراس البرازيلي في الدور قبل النهائي مساء الثلاثاء.