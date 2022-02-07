صلاح يغادر الكاميرون إلى إنجلترا بطائرة خاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد الباسط:

وصل محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، إلى إنجلترا استعدادًا للانضمام إلى صفوف الريدز، بعد انتهاء مشاركته مع الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية.

وكان صلاح قد غادر الكاميرون صباح اليوم الإثنين متوجهًا إلى إنجلترا عبر طائرة خاصة للانضمام إلى فريقه الانجليزي، عقب انتهاء مباريات الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية.

وحصد منتخب مصر فضية كأس الأمم الأفريقية، عقب الهزيمة أمام السنغال في المباراة النهائية بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره السنغالي، المقرر لها 24 و29 مارس المقبل، في الجولة الأخيرة من التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.