عضو اتحاد الكرة: راضون عما قدمه المنتخب.. وكيروش يعمل 18 ساعة يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أكد إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة، أن أعضاء الاتحاد راضون عما قدمه المنتخب في بطولة كأس الأمم الأفريقية، رغم احتلال وصافة البطولة بعد خسارة المباراة النهائية أمام السنغال بركلات الترجيح.

وأضاف الكومي في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس عقب وصول بعثة المنتخب إلى مطار القاهرة، أن هناك رضا كبير في الشارع المصري عما قدمه اللاعبون في البطولة.

وأثنى الكومي على أداء البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب، موضحا أن عدد ساعات عمله يوميا تصل لـ18 ساعة دون ملل، ومتابعته لكل صغيرة وكبيرة في المنتخب.

وأكمل: "كيروش سيحصل على أجازة قصيرة، ثم يعود لنعقد اجتماعاتنا والتنسيق الكامل وفقا للرؤية التي سيطرحها كيروش من أجل التأهل للمونديال".

وأوضح الكومي أن المنتخب المصري سيواجه منافس قوي في المرحلة الحاسمة بتصفيات المونديال: "سيكون هناك اجتماعات مع الجهاز الفني للمنتخب، بحضور أحمد دياب رئيس الرابطة للتنسيق بين الرابطة واتحاد الكرة لتحقيق حلمنا بالتأهل لكأس العالم من أجل تحقيق حلمنا بالتأهل لكأس العالم، كلنا متكاتفون خلف المنتخب لتحقيق كل متطلباته".

واختتم حديثه عن السفارة المصرية في الكاميرون: "كل كلمات الشكر والتقدير لن توفي حق السفير مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون، الذي بذل مجهودات كبيرة من أجل إنهاء كل الإجراءات الخاصة بالمنتخب، وكان على تواصل بشكل يومي مع اتحاد الكرة".