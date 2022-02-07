جمال علام يكشف ما دار مع كيروش قبل كأس الأمم: أخبرني بوصول المنتخب للنهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

دافع جمال علام رئيس اتحاد الكرة، عن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، موضحا أنه مستمع جيد وليس عنيد.

وأوضح علام في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس عقب وصول بعثة المنتخب إلى القاهرة: "نحن سعداء بالأداء البطولي الذي قدمه المنتخب في كأس الأمم، أدوا مجهود خارق، 4 مباريات 120 دقيقة، دون راحة أو فاصل بين المباريات".

وردًا على عدم اشتراط التتويج بكأس الامم في عقد كيروش، قال علام: "عندما عقدت اجتماع مع كيروش أخبرته أننا لم نتعاقد مع مدير فني من أجل خوض مباراتين للتأهل لكأس العالم رغم أنه الأمل الأكبر، ولكن هناك بطولة أفريقية نحتاج لتحقيق إنجاز فيها، ورد كيروش بأن المنتخب سيخوض 7 مباريات في كأس الأمم وليس أقل، وهو ما يعني أنه وضع هدفا بالوصول للمباراة النهائية".

وخسر المنتخب المصري المباراة النهائية لكأس الأمم أمام السنغال بضربات الترجيح.

وعن المباراة الحاسمة للتأهل لكأس العالم المنتظرة أمام السنغال مارس المقبل، قال: "سنتابع مع الجهات الأمنية لبحث إمكانية خوض مباراة السنغال الحاسمة في القاهرة أم إقامتها في برج العرب".

وعن الفترة القادمة أكد علام أنه تحدث مع كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب المصري، مضيفًا أنه لديه برنامج إعدادي قبل مواجهة السنغال في تصفيات كأس العالم.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره السنغالي، المقرر لها 24 و29 مارس المقبل، في الجولة الأخيرة من التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وتابع علام: "الفترة القادمة نحتاج للعمل فيها بجد، وسنسعى لتحقيق كل ما يطلبه كيروش، من أجل تحقيق الفوز في المباراتين القادمتين والتأهل لكأس العالم".