الزمالك ينقل تدريباته استعدادًا لمواجهة بترو أتلتيكو في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون نقل تدريبات الأبيض من ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ومن المنتظر أن يخوض الزمالك تدريباته على ملعب دريم بمدينة السادس من أكتوبر بداية من اليوم الإثنين ولحين الانتظام في معسكر مغلق استعدادا لخوض مباراة بترو أتلتيكو الأنجولي المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي المقرر لها يوم السبت 12 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويأتي قرار الجهاز الفني للفريق بنقل التدريبات خارج النادي، بسبب التجهيز لإقامة انتخابات النادي المقرر لها يوم الجمعة المقبل، الموافق 11 فبراير الجاري على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا مع كل من الوداد المغربي، وبترو أتلتيكو، و ساجرادا اسبيرانسا الأنجوليين.