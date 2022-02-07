جمال علام: أشكر اللاعبين والجهاز الفني لمنتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

وجه جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الشكر للجهاز الفني ولاعبي الفراعنة، عقب الأداء البطولي الذي ظهروا به في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي إقيمت في الكاميرون.

وقال علام في تصريحات تلفزيونية على قناة "dmc": "بشكر اللاعبين والجهاز الفني، كنا نتمنى أن نحقق البطولة الثامنة، لإسعاد الجماهير المصرية".

وحصد منتخب مصر فضية كأس الأمم الأفريقية، عقب الهزيمة أمام السنغال في المباراة النهائية بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح.

وعن الفترة القادمة أكد علام أنه تحدث مع كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب المصري، مضيفًا أنه لديه برنامج إعدادي قبل مواجهة السنغال في تصفيات كأس العالم.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره السنغالي، المقرر لها 24 و29 مارس المقبل، في الجولة الأخيرة من التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وتابع علام: "الفترة القادمة نحتاج للعمل فيها بجد، وسنسعى لتحقيق كل ما يطلبه كيروش، من أجل تحقيق الفوز في المباراتين القادمتين والتأهل لكأس العالم".