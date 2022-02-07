جمعة باكيا: الجميع اجتهد وأدى ما عليه.. واكتسبنا 15 لاعبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد وائل جمعة مدير منتخب مصر، أن الجهاز الفني للفراعنة اكتسب جيل بشخصية ممتازة، مطالبا الجميع بإعطاء كارلوس كيروش مدرب الفراعنة حقه.

وخسر منتخب مصر نهائي كأس أمم أفريقيا لصالح السنغال بركلات الترجيح (4-2) بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ووصلت بعثة منتخب مصر قبل قليل إلى مطار القاهرة، عائدة من الكاميرون بعد خسارة لقب كأس الأمم الأفريقية.

وخلال تصريحات عبر فضائية "dmc" قال جمعة باكيا: "الحمد لله كسبنا جيل لديه شخصية ممتازة، اللاعبين اجتهدوا وأدوا ما عليهم.. وكان نفسنا يفرحوا".

وأضاف جمعة: "الروح التي أظهرها اللاعبون والأداء الجيد هما سبب وصولنا إلى نهائي البطولة".

وتابع: "اللاعبون اجتهدوا قدر الإمكان وفي حدود المتاح، لابد أن نحترم إمكانيات اللاعبين التي نواجههم".

وواصل: "أكثر من 15 لاعب لم يسبق لهم اللعب في أمم أفريقيا.. اكتسبنا أكثر من لاعب".

وعن التحضير لمباراتي التأهل لكأس العالم، قال جمعة: "كيروش سيحصل على إجازة قصيرة خلال الفترة المقبلة، وعند عودته سنبدأ التحضير لهما".

وأتم: "الجميع اجتهد في البطولة، بداية من المدرب وصولا باللاعبين.. أطالب الجميع باحترام كيروش وإعطائه حقه".