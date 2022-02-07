شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يقرر نقل تدريبات الزمالك لـ 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون نقل التدريبات لملعب دريم بالسادس من أكتوبر بداية من اليوم الإثنين ولحين الانتظام في معسكر مغلق استعدادا لخوض مباراة بترو أتلتيكو الأنجولي المقبلة.

ويأتي قرار الجهاز الفني للفريق بنقل التدريبات خارج النادي، بسبب التجهيز لإقامة انتخابات النادي المقرر لها يوم الجمعة المقبل، الموافق 11 فبراير الجاري على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي المقرر لها يوم السبت الموافق 12 فبراير الجاري في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عقد أمس، جلسة سريعة مع باتريس كارتيرون، تحدثا خلالها فى بعض الأمور الخاصة باستعدادات الزمالك للقاء المقبل، واطمأن على حالة اللاعبين قبل مواجهة بطل أنجولا، وحرص الثنائي على تنسيق بعض الأمور الإدارية الخاصة بالاستعداد للمباراة القادمة أمام بطل أنجولا والتأكيد على توفير كافة سبل الدعم.