شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش والحضرى وشوقي يودعون لاعبى منتخب مصر داخل مطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع المدرب البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطنى، وعصام مدرب حراس منتخب مصر، ومحمد شوقى المدرب المساعد للمنتخب، لاعبى المنتخب المصري عقب الأداء البطولي خلال بطولة كأس الأمم الافريقية، فور وصولهم لمطار القاهرة الدولى، قادمين من الكاميرون بعد خسارة المباراة النهائية من منتخب السنغال بركلات الترجيح.

وحصل منتخب مصر على المركز الثانى فى كأس الأمم الإفريقية بعد الخسارة من السنغال بنتيجة 4 / 2 في ركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد أولمبيه في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

وسجل لمنتخب مصر من ركلات الترجيح كل من أحمد سيد زيزو ومروان حمدي، بينما أهدر محمد عبد المنعم ومهند لاشين، وسجل للسنغال كل من كاليدو كوليبالي وعبدو ديالو وبامبا ديانج وساديو ماني بينما أهدر بونا سار.