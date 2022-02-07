وائل جمعة من مطار القاهرة: كسبنا احترام العالم كله بالأداء والروح

القاهرة - سامية سيد - تحدث وائل جمعة مدير الكرة بالمنتخب الوطني، عن الأداء البطولي للمنتخب القومى خلال كأس الأمم الإفريقية، قائلا: "كان نفسنا نفوز بالبطولة.. إنما الحمد لله كسبنا احترام العالم كله بالأداء والروح.. وأثبتنا إن المصريين معندهمش يأس.. اللعيبة بتاعتنا أبطال حتى لو لم يتوجوا بالبطولة، إنما المجهود والروح والإخلاص والأداء اللى لعبوا بيه فى البطولة والذى ظهر فى 4 مباريات فى 12 يوما، وهى معجزة فى الكرة إن اللعيبة تلعب 120 دقيقة فى 4 مباريات على التوالي بالحجم والقوة أمام كل من كوديفوار والمغرب والكاميرون والسنغال، الحمد لله كسبنا جيل عنده شخصية ممتازة، وهنبنى عليها كما هو قادم".

وأضاف مدير الكرة بمنتخب مصر، عقب وصول بعثة المنتخب الوطنى لمطار القاهرة قادما من العاصمة الكاميرونية ياوندى مع قناة "إكسترا نيوز": "كنا نحتاج إلى أن يفرح هذا الجيل من اللاعبين بالبطولة، لأنهم تعبوا جدا ولم يقصروا ولكن "كل اللى بيجيبه ربنا كويس، وإن شاء الله ربنا شايلنا حاجة أفضل".

وعن أبرز اللقطات الفاصلة للمنتخب الوطنى فى بطولة أمم إفريقيا، قال وائل جمعة "إن الروح التى اظهرها اللاعبين والإخلاص فى الأداء وتنفيذ التعليمات والالتزام بها، كل هذا هو ما أوصلنا إلى النقطة التى وصلنا لها فى نهاية البطولة، ووصلنا لضربات الجزاء وهى مثل ما معروف عنها إنها ضربات الحظ، كل اللعيبة اجتهدت فى حدود المتاح بتاعها وحدود الإمكانيات، ولازم إننا نحترم فرق الإمكانيات اللى بينا وبين المنتخبات التى نلاعبها، من إمكانيات بدنية وإمكانيات فنية".

وكانت بعثة المنتخب القومى لكرة القدم، قد وصلت منذ قليل إلى مطار القاهرة، قادمة من الكاميرون، بعد الأداء البطولي فى كأس الأمم الافريقية.

وكان منتخب مصر حصل على المركز الثانى فى كأس الأمم الإفريقية بعد الخسارة من السنغال بنتيجة 4 / 2 في ركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد أولمبيه في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

وسجل لمنتخب مصر من ركلات الترجيح كل من أحمد سيد زيزو ومروان حمدي، بينما أهدر محمد عبد المنعم ومهند لاشين، وسجل للسنغال كلا من كاليدو كوليبالي وعبدو ديالو وبامبا ديانج وساديو ماني بينما أهدر بونا سار.