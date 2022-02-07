شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عنتر لاعب المصرى يحتفل بعيد ميلاده الـ29 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل محمد عنتر صانع، ألعاب النادي المصرى حالياً والزمالك سابقاً، اليوم بعيد ميلاده الـ29، حيث ولد عنتر فى السابع من فبراير عام 1993، وبدأ مشواره الكروي مع فريق الأسيوطي، قبل أن يتصارع على ضمه قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

انضم عنتر إلى نادي الزمالك بعد تألقه في صفوف الأسيوطي وذلك فى موسم 2017/2018، لكنه لم يحصل على فرصة حقيقية للمشاركة مع القلعة البيضاء ليرحل في موسم 2019/2020 إلى النادي المصري.

وخلال مسيرته الكروية شارك عنتر مع الأسيوطي فى 19 مباراة سجل 4 أهداف وصنع 5 أهداف أخرى، بينما شارك مع الزمالك في 33 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع 5 أهداف أخرى، فيما شارك عنتر مع النادي المصري في 45 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع 6 أهداف أخرى.

وأنهت اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، اجراءات قيد 7 لاعبين بالقائمة الأفريقية للفريق، وذلك استعداد لمواجهة القطن الكاميروني في انطلاق دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وجاءت قائمة اللاعبين السبعة كالتالي: أحمد الشيخ ، أحمد حمودي ، أسامة الجزار ، عمرو مرعي ، الياس الجلاصي ، ياسر حامد ، هيثم العيوني.

وكانت اللجنة السباعية قد كثفت جهودها قبل غلق باب القيد الشتوي من أجل حل أزمة المديونيات المتأخرة لاتحاد الكرة، حيث دفعت اللجنة جزءا من المستحقات وتم جدولة باقي الديون حتى يتم قيد الصفقات الثلاث الجديدة التي أبرمها النادي البورسعيدي في الميركاتو الشتوي، وهم: هيثم العيوني وياسر حامد وعمرو عبد الفتاح عموري.