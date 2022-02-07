شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام: ندعم كيروش لتنفيذ برنامجه كاملا استعداداً لمواجهتي السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، رسالة شكر إلى لاعبى المنتخب الوطنى والجهاز الفني، وقال علام فى تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت، "الحمد لله أشكر للاعبين والجهاز الفنى جهودهم كنا نتمنى التتويج باللقب لكن قدر الله وما شاء فعل، تحدثت مع كيروش وهو محضر برنامج كامل قبل مواجهتى السنغال".

وأضاف علام، "لم يحظ كيروش بتنفيذ برنامجه بمباريات ودية كثيرة، ولكن أمامنا الآن الوقت لمساعدته فى تنفيذ برنامجه".

ووصلت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، طائرة بعثة المنتخب الوطني، قادمة من الكاميرون، بعد المشاركة فى بطولة كأس أمم أفريقيا.

وتنهى سلطات مطار القاهرة، إجراءات وصول بعثة المنتخب الوطنى من خلال صالة 4 المخصصة للطيران الخاص بمطار القاهرة، وسط إجراءات أمنية واحترازية ووقائية مشددة.

كان مقرر وصول بعثة المنتخب الوطنى إلى مطار القاهرة، قبل ظهر اليوم، ولكن تأخر وصولها بسبب ظروف إنهاء الإجراءات فى مطار ياوندى بالكاميرون، والذى جرت بالتزامن معها أيضا إنهاء إجراءات الجماهير المصرية التى غادرت القاهرة لمؤازرة المنتخب هناك فى مباراته النهائية بالبطولة.