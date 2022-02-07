شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي الدوليون يتجمعون بالمطار استعداداً للسفر إلى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجمع لاعبو النادي الأهلي الدوليون عقب وصول بعثة المنتخب الوطني إلى مطار القاهرة منذ قليل قادمة من الكاميرون، استعدادا للسفر إلى الإمارات للانضمام لبعثة المارد الأحمر فى أبو ظبى المشاركة فى كأس العالم للأندية.

وشهد مطار القاهرة الدولي تجمع دوليو الأهلي، محمد الشناوي، أيمن أشرف، محمد عبد المنعم، حمدي فتحي ومحمد شريف وعمرو السولية، مع بعضهم البعض داخل المطار ليستعدوا إلى طائرة الإمارات التي ستقلهم للانضمام إلى بعثة الفريق الأحمر المشاركة في كأس العالم للأندية.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبه الرئيسي فى السادسة والنصف مساء اليوم، على ملعب الكريكيت بأبو ظبي فى الإمارات، استعدادًا لخوض مباراة نصف النهائي في بطولة كأس العالم للأندية المقامة فى الإمارات حاليا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، فى المباراة المقرر إقامتها فى الساعة السادسة والنصف مساء غد الثلاثاء فى نصف النهائي لمونديال الأندية.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعد الفوز على فريق إف سي مونتيري المكسيكي بطل «كونكاكاف» بهدف نظيف سجله محمد هاني، في المباراة التي أقيمت السبت الماضي على استاد آل نهيان في أبو ظبي في الدور ربع النهائي للبطولة.