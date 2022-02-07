شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. سهيلة حازم لاعبة الاسكواش: بحب يسرا ونفسى أكون دكتورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدا عن الرياضة وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهر من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى سهيلة حازم لاعبة الاسكواش بنادى سموحة.



اللاعبة مع صديقاتها

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ ركوب الدراجات ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ شوربة المشروم

لاعبة الاسكواش من نجمك المفضل؟ من نجمك المفضل؟ أحمد عز من مطربك المفضل؟ من مطربك المفضل؟ عمرو دياب لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟ لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟ كنت أحب أكون دكتورة.

التكريم فى احدى البطولات لما تتعاكسى فى الشارع.. ايه بيكون رد فعلك؟ لما تتعاكسى فى الشارع.. ايه بيكون رد فعلك؟ هطلع أجرى مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟ مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟ يسرا بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ الكاجوال ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟ ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟ برجل رياضي في تخصصي. لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه ؟ لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه ؟

هسيبه هو.