شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بعثة المنتخب تصل مطار القاهرة قادمة من الكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، طائرة بعثة المنتخب الوطني، قادمة من الكاميرون، بعد خسارة المباراة النهائية في بطولة كأس أمم أفريقيا أمام السنغال بركلات الترجيح بنتيجة 2/4.

وتنهي سلطات مطار القاهرة، إجراءات وصول بعثة المنتخب الوطني من خلال صالة 4 المخصصة للطيران الخاص بمطار القاهرة، وسط إجراءات أمنية واحترازية ووقائية مشددة.

كان مقرر وصول بعثة المنتخب الوطني إلى مطار القاهرة، قبل ظهر اليوم، ولكن تأخر وصولها بسبب ظروف إنهاء الإجراءات في مطار ياوندي بالكاميرون، والذي جرت بالتزامن معها أيضا إنهاء إجراءات الجماهير المصرية التي غادرت القاهرة لمؤازرة المنتخب هناك في مباراته النهائية بالبطولة.

وبحسب مطار القاهرة، فإن طائرة المنتخب الوطني، أقلعت من مطار ياوندي، في تمام التاسعة صباح اليوم، متأخرة عن موعد إقلاعها المقرر لها نحو 4 ساعات، بسبب ظروف إنهاء الإجراءات في مطار ياوندي بالكاميرون.

وتضم بعثة المنتخب الوطني، العائدة لاعبي النادي الأهلي بعد أن تعذر سفرهم مباشرة إلى الإمارات للانضمام إلى فريق ناديها للمشاركة في بطولة العالم للأندية، حيث من المقرر أن يتوجه لاعبو الأهلي إلى الإمارات ظهر اليوم فور الوصول إلى القاهرة.

ويدرس الجهاز الفني لمنتخب الفراعنة الكبار بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، إقامة معسكر طويل للمنتخب خلال شهر مارس المقبل قبل مواجهة السنغال فى الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم بقطر.

ويلتقى منتخب مصر الوطنى نظيره منتخب السنغال فى الدور الحاسم لتصفيات المونديال خلال يومي ٢٤ و ٢٩ مارس المقبل.

ويرغب البرتغالي كارلوس كيروش إلى تحقيق المزيد من التجانس خلال معسكر الفراعنة الكبار قبل الدور الحاسم لتصفيات المونديال.



بعثة المنتخب



اللاعب مصطفي محمد



كيروش المدير الفني



فريق المنتخب



أبو جبل



قبل وصول بعثة المنتخب