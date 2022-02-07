كيروش يوجه رسالة للاعبي المنتخب بعد خسارة كأس أفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - علق البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، على خسارة الفراعنة لقب بطولة كأس أمم أفريقيا بعد الهزيمة أمام السنغال 2-4 بركلات الترجيح أمس، بعد التعادل بدون أهداف في 120 دقيقة.

وكتب كيروش عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": يا شباب.. لدي الكثير من الكلمات البسيطة التي أود أن أشارككم بها من أعماق قلبي.. أنا فخور بكم جميعًا وأشكركم على ما فعلتوه لمنتخب مصر.. كنتم تستحقون العودة إلى منازلكم والتعامل كلاعبين كتبوا معًا صفحة أداء بطولي في تاريخ الكرة المصرية.. أراكم لاحقًا مع أمتناني دائمًا.

يذكر أن كارلوس كيروش غاب عن المنتخب الوطني ضد السنغال وقاد المباراة من المدرجات بعد قرار الاتحاد الافريقي بإيقافه مباراتين بعد طرده في لقاء مصر والكاميرون في الدور نصف النهائي.