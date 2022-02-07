شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة: وصولنا للنهائي مكسب كبير ويجب دعم كيروش للتأهل للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عمارة، نجم الأهلي السابق، أن لاعبي المنتخب الوطني لم يقصروا خلال مشوارهم في بطولة كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت بالكاميرون، وذلك بعد خسارة اللقب بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/2.

وقال عمارة فى تصريحات لبرنامج "اللعبة الحلوة" عبر إذاعة أون سبورت إف إم، وصلنا لمرحلة لم نكن نتوقعها وهذه أول بطولة أشعر أنها كانت قريبة جداً منا وخسرناها فجأة وطالما وصلت للنهائي فبالتأكيد حققت مكاسب عديدة".

وأضاف عمارة، "لا نريد أن نتحدث عن الأخطاء الفنية، فالمدرب فى النهاية بشر وكيروش وضع يده بشكل جيد على المنتخب ويجب أن ندعمه الفترة المقبلة خاصة أننا مقبلون على تصفيات كأس العالم".

واختتم عمارة قائلا، "لا أريد أن نقسو على اللاعبين، لم يقصروا مع المنتخب وكل فريق لاعبناه أوصلنها إلى المرحلة التي نريدها، والوقت لم يكن فى صالحنا بالأمس، وأتوقع لعبد المنعم أن يحترف فى فريق كبير".