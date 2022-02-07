شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور: حققنا مكاسب عديدة من الكان وأبو جبل أعاد أمجاد الحضرى أمام إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، رسالة دعم وتحفيز للاعبي المنتخب الوطني بعد انتهاء بطولة أمم أفريقيا. وقال الغندور عبر برنامج "اللعبة الحلوة" على إذاعة أون سبورت إف إم، "لاعبى مصر رجالة وأدوا بروح عالية جداً فى هذا اللقاء رغم معاناتهم الكبيرة عكس المنتخب السنغالي الذى لم يواجه فرقا كبرى ولم يواجه مطبات صعبة ولم يقدم حتى نتائج مذهلة، ولكنه في النهاية يستحق التتويج.

وأضاف الغندور، واجهنا إصابات وغيابات ولاعبين يخوضون اللقاء بإصابتهم، وتألق أبو جبل فى التصدي لركلة جزاء مانى غير اللقاء تماماً لأنه لو تم تسجيلها كان من الصعب أن يعوض المنتخب الوطني بسبب الوضع البدني للاعبين، اللاعب ليس آلة وتعرضنا لضغوط كبيرة.

واختتم الغندور قائلا، "لدينا مكاسب عديدة فى هذه البطولة، طوال مشاهدتي لمباريات مصر لم أر حارسا يتألق بهذه الصورة اللافتة مثل أبو جبل باستثناء مباراتين وهي مباراة مصر وإيطاليا وهى مباراة تاريخية للحضرى، ومباراة أمس أمام السنغال أبو جبل قدم مباراة عمره".