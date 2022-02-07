شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة للاعبين: قدمتم ملحمة بطولية خلال مشوار الكان رغم كل الصعاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ جمال علام، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، المنتخب الوطنى لاعبين وجهاز فنى بما حققوه فى بطولة الأمم الأفريقية واحتلال المركز الثانى، مؤكدًا استمرار ثقة الاتحاد المصرى ومجلس إدارته فيهم وفى جهازهم الفنى بقيادة كارلوس كيروش، مشيرًا إلى أن أمام المنتخب الوطنى بعد شهر واحد جولة أخرى مع منافسهم نفسه فى الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم.

وقال رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم للاعبين، فور نهاية المباراة النهائية، لقد قدمتم ملحمة بطولية خلال مشوار البطولة رغم كل الصعاب التى واجهتموها، إلا أنكم استطعتم خلالها أن تلفتوا أنظار العالم إليكم وأن تتعلق بهم قلوب الملايين من جماهيركم ومحبى كرة القدم فى العالم بعد الأداء الرائع الذى كنتم عليه خلال مشوار البطولة

وأضاف رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، أن هذا الأداء يفتح آفاقًا جديدة للكرة المصرية على المستوى الدولي، وأقربها التأهل لنهائيات كأس العالم المقبلة عن طريق تخطى الدور الفاصل خلال الشهر المقبل، مؤكدًا ثقته وثقة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد فى لاعبى المنتخب الوطنى وجهازهم الفنى بقيادة كارلوس كيروش المدير الفنى فى استكمال تألقهم والوصول إلى كأس العالم إن شاء الله.

كما حرص جمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم على توجيه الشكر لكل من ساهم فى هذا المشوار، وفى مقدمتهم كافة المؤسسات الوطنية والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى حزب مستقبل وطن والشركة الراعية على تنظيمهما رحلات لجماهير الكرة المصرية، الذى كان له أبلغ الأثر فى هذا المشوار.