شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي لـ"موسيماني وربيعة" قبل مواجهة الأهلي وبالميراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، ورامي ربيعة كابتن الفريق في كأس العالم للأندية، في المؤتمر الصحفي الذي تعقده اللجنة المنظمة للبطولة في الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة في استاد آل نهيان.

ومن المقرر أن يتحدث المدير الفني للأهلي ومعه كابتن الفريق في المؤتمر الصحفي عن مباراة الفريق أمام بالميراس البرازيلي في نصف نهائي مونديال الأندية.

ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي في السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب الكريكيت في أبو ظبي، في ختام استعداداته لمباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، في المباراة المقرر إقامتها الساعة السادسة والنصف مساء غد الثلاثاء في الدور نصف النهائي لمونديال الأندية.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعد الفوز على فريق إف سي مونتيري المكسيكي بطل «كونكاكاف» بهدف نظيف سجله محمد هاني، في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي على استاد آل نهيان في أبو ظبي.