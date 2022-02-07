شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش للاعبين: أشعر بالفخر بكم وأشكركم على ما فعلتموه من أجل منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، رسالة دعم وتحفيز لنجوم الفراعنة بعد خسارة لقب كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بالكاميرون، عقب الخسارة أمام السنغال في المباراة النهائية بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/2.

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة على فيس بوك رسالة كيروش للاعبين والتي جاءت كالتالي: شباب منتخب مصر، ليس لدي سوى بضع كلمات متواضعة لأشاركها معكم من أعماق قلبي، أشعر بالفخر بكم حميعاً وأشكركم جزيل الشكر على كل ما فعلتموه من أجل منتخب مصر.



كيروش

وأثنى الإعلامي أحمد شوبير على لاعبي المنتخب الوطني بعد الأداء الذى قدموه فى بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي خسرها الفراعنة بعد الهزيمة أمام السنغال بنتيجة 4/3 بركلات الجزاء الترجيحية، فى المباراة النهائية التي جمعت المنتخبين أمس بالكاميرون.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "أبو جبل 100 جبل، أحييك كحارس مرمى وعشت هذه اللحظات، وعندما تكون احتياطى للشناوى وتتألق بهذا الشكل وتنقذ انفرادات وتسديدات وتتحامل على إصابتك، هذا مكسب كبير للكرة المصرية وأفريقيا كلها، أبو جبل لم تهتز شباكه سوى مرة وحيدة أمام المغرب من ركلة جزاء، والشناوي أيضاً استقبلت شباكه هدف وحيد أمام نيجيريا".

وأضاف شوبير، "محمد عبد المنعم أثبت نفسه فى المنتخب وفتوح ظهير أيسر من العيار الثقيل، والونش ورجولته وعمر كمال، ومصطفى محمد لم يكن موفقا ولكنه لاعب رائع، وشابو لمحمد صلاح قائد ومحترم ودموعك غالية علينا ونعلم انتمائك وحبك وكل قطرة عرق بذلتها أنت وزملائك".