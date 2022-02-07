شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة مهرجان رياضى على ملاعب اتحاد الشرطة الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت وزارة الداخلية مهرجان رياضى على ملاعب اتحاد الشرطة بمشاركة عددٍ من شباب الجامعات فى مختلف الألعاب الرياضية، كما شارك فى المهرجان الأبطال الرياضين من أبناء شهداء ومصابى الشرطة وبعض المتفوقين رياضياً من ذوى القدرات الخاصة، إلى جانب عددا من ضباط الشرطة ممن أوفوا العطاء وعددا من أسر الشهداء والمصابين.

كما شارك فى المهرجان (أوركسترا النور والأمل) والذى قام بتقديم بعض الفقرات الموسيقية على هامش الفعالية .

وعقب إنتهاء العروض الرياضية والفنية ، تم تكريم المشاركين وتقديم بعض الهدايا الرمزية لهم وإلتقاط الصور التذكارية ، حيث أعرب المشاركون بالمهرجان عن سعادتهم البالغة بتلك الفاعلية ومردودها الإيجابى والمعنوى فى نفوس المشاركين، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية.

يأتى ذلك استمراراً لحرص أجهزة وزارة الدخلية على تفعيل كافة صور التواصل المجتمعى ومشاركة الاحتفال بالذكرى الـ 70 لعيد الشرطة.