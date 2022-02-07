شكرا لقرائتكم خبر عن "لاعيبة رجالة وشرفتونا" جنش وباسم علي وناصر ماهر يدعمون نجوم المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمود عبد الرحيم جنش وناصر ماهر لاعبا فيوتشر، وباسم علي لاعب المقاولون العرب، على توجيه رسالة دعم وتحفيز للاعبي المنتخب الوطني، بعد خسارة لقب كأس الأمم الأفريقية، بعد الهزيمة أمام السنغال بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/2، في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت بالكاميرون.

وكتب جنش عبر حسابه الشخصي على انستجرام: شرفتونا والله العظيم لاعيبة رجالة بمعنى الكلمة وقدر الله وماشاء فعل.

بينما كتب باسم علي" لاعيبة أبطال ورجالة"، وكتب ناصر ماهر " شرفتونا".



باسم علي



جنش



ناصر ماهر

وحقق المنتخب الوطنى المركز الثانى، ووصافة بطولة أمم أفريقيا فى نسختها الـ33، بعد الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح 4\2، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الأحد فى نهائى أفريقيا بالكاميرون.