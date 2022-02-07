شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر للاعبى المنتخب: فعلتم كل ما فى وسعكم عندكم حلم المونديال ونثق بكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه على ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، رسالة دعم وتحفيز لنجوم الفراعنة بعد الخسارة أمام السنغال فى المباراة النهائية بكأس الأمم الأفريقية بركلات الجزاء الترجيحية، وكتب علي ماهر عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، هاردلك لرجالة المنتخب المصرى قدر الله وما شاء فعل، عملتم كل مافى وسعكم لكن إرادة الله فوق كل شىء، لسه عندكم حلم كأس العالم وإن شاء الله كلنا ثقه فيكم يارجالة".



علي ماهر

وحقق المنتخب الوطنى المركز الثانى ووصافة بطولة أمم أفريقيا فى نسختها الـ33، بعد الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح 4\2، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الأحد فى نهائى أفريقيا بالكاميرون.