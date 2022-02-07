الامارات | وفد الأهلي في عجمان اليوم والخطيب يزور النادي المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الأهلي في عجمان اليوم والخطيب يزور النادي المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل وفد النادي الأهلي المصري زياراته الميدانية على الأندية المصرية في الإمارات لتسهيل مهام جمهور النادي الأهلي في الإمارات على الاشتراك في عضوية النادي وفروعه الجديدة في مصر، حيث يقوم اليوم بزيارة إلى النادي المصري عجمان المقر الرئيس للأندية المصرية، وذلك بعد النجاح الكبير للوفد في زيارته الأولى التي أقيمت في دبي واستمرت 3 أيام شهدت إقبالاً كبيراً على العضويات من أبناء الجالية المصرية خاصة في الفرع الجديد للنادي بمنطقة التجمع الخامس في مصر.



وشهدت الزيارة الأولى لوفد الأهلي في النادي المصري دبي تواجد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري محمود الخطيب وعدد كبير من أعضاء مجلس إدارة النادي في أخر أيام الزيارة التي استمرت 3 أيام، في تواجد عدد كبير من جمهور الأهلي المصري في دبي، ورصد مجلس إدارة النادي الأهلي عروض مميزة على عضويات النادي التي تبدأ أسعارها من 570 ألف جنيه مصري، في الفروع الجديدة للأهلي ويتم تقسيط المبلغ على 5 سنوات بدلاً من 4 إضافة إلى دقع مقدم 25٪ مقدم تعاقد، وستتواصل زيارة وفد الأهلي إلى الأندية المصرية في أبوظبي والعين طبقا لجدول معلن عبر حسابات النادي الأهلي المصري الرسمية.



ويضم وفد النادي الأهلي كلا من طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة العضوية، وماريان ديمتري، نائب مدير التسويق، ومحمد رمضان، نائب مدير الاشتراكات، وعبد الفتاح إسماعيل المفوض من النادي الأهلي المصري للتنسيق مع الأندية المصرية في الإمارات، وسيكون في مقدمة مستقبليهم اليوم في عجمان رئيس مجلس إدارة النادي المصري بعجمان المقر الرئيس للأندية المصرية في الإمارات وبهاء الدين جبر، ومحمد فوده وهشام الشربيني وأسامة نور الدين وأحمد جوده أعضاء مجلس إدارة النادي المصري.

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