محمد صلاح يغادر الكاميرون بطائرة خاصة متجها لانجلترا

الشارقة - اميمة ياسر - غادر محمد صلاح قائد منتخب مصر و ولاعب فريق ليفربول الكاميرون صباح اليوم الاثنين متجها إلى إنجلترا عبر طائرة خاصة للانضمام إلى صفوف الريدز استعدادا للانتظام في التدريبات.

وسيطرت حالة من الحزن على محمد صلاح عقب خسارة منتخب مصر لقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الثامنة في تاريخ الفراعنة.

وخسر المنتخب المصري بقيادة صلاح أمام نظيره السنغالي بقيادة ساديو ماني، زميله في ليفربول، في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب "باول بيا ستاديوم" بالعاصمة الكاميرونية ياوندي بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح.

وفي سياق متصل هنأ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المنتخب الوطني لاعبين وجهاز فني بما حققوه في بطولة الأمم الأفريقية واحتلال المركز الثاني مؤكدًا على استمرار ثقة الاتحاد المصري ومجلس إدارته فيهم وفي جهازهم الفني بقيادة كارلوس كيروش ، مشيرًا إلى أن أمام المنتخب الوطني بعد شهر واحد جولة أخرى مع منافسهم نفسه في الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم.

وقال رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم للاعبين فور نهاية المباراة النهائية لقد قدمتم ملحمة بطولية خلال مشوار البطولة رغم كل الصعاب التي صادفتموها، إلا أنكم استطعتم خلالها أن تلفتوا أنظار العالم إليكم وأن تتعلق بهم قلوب الملايين من جماهيركم ومحبي كرة القدم في العالم بعد الآداء الرائع الذي كنتم عليه خلال مشوار البطولة.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن هذا الآداء يفتح آفاقًا جديدة للكرة المصرية على المستوى الدولي، وأقربها التأهل لنهائيات كأس العالم المقبلة عن طريق تخطي الدور الفاصل خلال الشهر المقبل، مؤكدًا على ثقته وثقة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في لاعبي المنتخب الوطني وجهازهم الفني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني في استكمال تألقهم والوصول إلى كأس العالم إن شاء الله.

وحرص جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على توجيه الشكر لكل من ساهم في هذا المشوار ، وفي مقدمتهم كافة المؤسسات الوطنية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، بالإضافة إلى حزب مستقبل وطن والشركة الراعية على تنظيمهما رحلات لجماهير الكرة المصرية ، الذي كان له أبلغ الأثر في هذا المشوار.