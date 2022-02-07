شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: مشاركة الدوليين مع الأهلي صعبة والأحمر ليس فى نزهة أمام بالميراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن فريق بالميراس البرازيلي، والذى يواجه الأهلى غداً فى نصف نهائى كأس العالم للأندية، ليس بالفريق السهل الذى يمكن التغلب عليه مثل مونتيرى فى المباراة الأولى بسهولة، وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى عبر إذاعة أون سبورت إف إم "مع شوبير"، البعض يرى أن الفوز على بالميراس أمرا سهلا وأننا سبق وتعادلنا معه النسخة الماضية وفزنا بركلات الجزاء، لكن هذا الكلام غير منطقي، والفريق البرازيلى قوي.

وأضاف شوبير، حسام حسن تعافى من الإصابة لكنه غير مقيد فى قائمة الأهلى، لذا لن يشارك فى المونديال، وموسيمانى قد يستعين فى أضيق الحدود بأيمن أشرف أو شريف حسب احتياجه، وباقى اللاعيبن الدوليين مرهقون وصعب أن يشاركوا أمام بالميراس.

ويترقب الجهاز الفنى للأهلى وصول لاعبى الفريق الأحمر الدوليين اليوم الاثنين بعد انتهاء مشاركتهم رفقة منتخب مصر فى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 والتى أقيمت بالكاميرون، من أجل الانخراط فى صفوف الأهلى قبل التحضير لمباراة بالميراس البرازيلى غدا الثلاثاء فى نصف نهائى كأس العالم للأندية، بعدما اتفق مسئولى القلعة الحمراء على سفر لاعبى الأهلى للإمارات فور الانتهاء من منافسات أمم إفريقيا مباشرة.

ولم يحدد الجهاز الفنى للأهلى مصير مشاركة لاعبى الفريق الأحمر الدوليين فى مباراة بالميراس من عدمه، وهو القرار الذى سيتحدد على ضوء حالة اللاعبين البدنية وانتظامهم فى المران الأخير اليوم الاثنين والذى سيسبق المباراة، وكذلك حالة اللاعبين من المشاركة فى النهائى الإفريقى ضد السنغال لأنه من الصعب مشاركة اللاعبين الذين شاركوا أساسيين فى مواجهة أسود التيرانجا.

واستقر مسئولو النادى الأهلي، بالاتفاق مع نظرائهم فى اتحاد الكرة ووزارة الرياضة، على تجهيز طائرة خاصة لنقل لاعبى الأهلى بالمنتخب الوطنى من الكاميرون إلى الإمارات للانضمام للمارد الأحمر فى مونديال الأندية.