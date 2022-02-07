شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كاليدو كوليبالى يدعم محمد عبد المنعم بعد إهداره ركلة الجزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص كاليدو كوليبالي، لاعب منتخب السنغال وفريق نابولى الإيطالى، على الشد من أزر محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر وفريق الأهلى بعد خسارة الفراعنة لقب بطولة أمم أفريقيا أمام أسود التيرانجا بضربات الجزاء.

وتحدث كوليبالى مع محمد عبد المنعم خاصة أن الأخير لم يحالفه الحظ فى تسجيل ركلة الجزاء، وطالب كوليبالى من مدافع الفراعنة عدم التأثر بالخسارة والتركيز فيما هو قادم.

وحقق المنتخب الوطنى المركز الثانى، ووصافة بطولة أمم أفريقيا فى نسختها الـ33، بعد الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح 4\2، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الأحد فى نهائى أفريقيا بالكاميرون.

وجاءت خسارة مصر لتكون المرة الثالثة التى يحقق فيها الفراعنة المركز الثانى ووصافة أفريقيا، حيث سبق أن حققت الوصافة مرتين من قبل فى نسختى 1962 و2017.

وفى نسخة 1962 حصلت مصر على المركز الثانى بعد الخسارة أمام إثيوبيا 4/2، وكانت تشارك باسم الجمهورية العربية المتحدة، وفى عام 2017 خسر الفراعنة اللقب بالخسارة أمام الكاميرون في النهائي 2/1.

وخسرت مصر أمام نيجيريا بهدف، ثم فازت أمام غينيا بيساو والسودان، على الترتيب، وفى دور الـ16 تغلبت على كوت ديفوار بركلات الترجيح 5/4، ثم الفوز على المغرب 2/1، والكاميرون بركلات الترجيح فى نصف النهائى، والخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح 4\2.