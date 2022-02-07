شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة للاعبي المنتخب: الضربة اللى متكسرش تقوى.. ولنا عودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب النادي الأهلي، برسالة دعم وتحفيز لنجوم المنتخب الوطني بعد خسارة لقب كأس الأمم الأفريقية عقب الخسارة أمام السنغال بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/2، وكتب أفشة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، "الحمد لله على كل حال مرارة الخسارة لازم متخليناش ننسى رجالة منتخبنا لعيبة تحملت المسؤولية فى ظروف صعبة جداً، إرهاق بدني إصابات وضغط كبير، الضربة اللي متكسرش تقوى، مفيش حد مطلعش أكثر من 150% من قلبه".

وأضاف لاعب الأهلي، "أتمنينا البطولة مكناش نحب نشوف نظرة حزن فى نهاية لمشوار هى دي الكرة وإن شاء الله نعوضها فى كأس العالم وتكون فرحة كبيرة خليك فاكر مصر رقم واحد في أفريقيا وإن شاء الله لينا عودة".



أفشة

وحقق المنتخب الوطنى المركز الثانى ووصافة بطولة أمم أفريقيا فى نسختها الـ33، بعد الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح 4\2، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الأحد فى نهائى أفريقيا بالكاميرون.

وجاءت خسارة مصر لتكون المرة الثالثة التى يحقق فيها الفراعنة المركز الثانى ووصافة أفريقيا، حيث سبق أن حققت الوصافة مرتين من قبل فى نسختى 1962 و2017.

وفى نسخة 1962 حصلت مصر على المركز الثانى بعد الخسارة أمام إثيوبيا 4/2، وكانت تشارك باسم الجمهورية العربية المتحدة، وفى عام 2017 خسر الفراعنة اللقب بالخسارة أمام الكاميرون في النهائي 2/1.

وخسرت مصر أمام نيجيريا بهدف، ثم فازت أمام غينيا بيساو والسودان، على الترتيب، وفى دور الـ16 تغلبت على كوت ديفوار بركلات الترجيح 5/4، ثم الفوز على المغرب 2/1، والكاميرون بركلات الترجيح فى نصف النهائى، والخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح 4\2.