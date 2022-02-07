شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. كيروش عينه على الثأر من السنغال لاستعادة هيبة الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، بكل قوته خلال المرحلة المقبلة إلى الأخذ بثأر الفراعنة من السنغال فى مواجهتى المرحلة الفاصلة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، حيث تقام المباراة الأولى فى القاهرة يوم 24 مارس على أن تقام المباراة الثانية فى دكار يوم 29 من نفس الشهر بعد خسارة اللقب الأفريقى من المنتخب السنغالى .

واستطاع كيروش بالرغم من الانتقادات بعد خسارة مباراة نيجيريا الأولى فى دور المجموعات بأمم أفريقيا أن يستعيد هيبة المنتخب المصرى من حيث الأداء والنتائج بالفوز على منتخبات قوية فى أدوار خروج المغلوب على كوت ديفوار والمغرب والكاميرون قبل أن يتم طرده فى مواجهة نصف النهائى لمتابعة النهائى من المدرجات خارج الخطوط.

وحصل كيروش على إشادات واسعة فى إدارة المباريات بعد هجوم شرس فى بطولة كأس العرب وافتتاحية أفريقيا، إلا أنه سرعان ما استعاد قراءة نقاط قوة الفراعنة، وتقديم أفضل العروض.

ويرصد الخليج 365 لقطات للمدير الفنى كيروش فى الصور التالية :