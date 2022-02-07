شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تتوج ببطولة سينسيناتي لسيدات الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثانية عالميا لسيدات الاسكواش، ببطولة سينسيناتي لسيدات الاسكواش، والتى استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 2 إلى 7 فبراير الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار.

وفازت نوران جوهر في مباراة الدور النهائي على الأمريكية أوليفيا فيتشر بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 36 دقيقة وجاءت نتيجة الأِواط كالتالي: 11-6, 11-3, 11-8 .

وكانت نوران قد فازت في مباراة الدور نصف النهائي على منافستها الانجليزية جورجينا كيندي بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 30 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-3, 11-2.

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبات فى شهر فبرايرالجاري، وواصلت نور الشربيني هيمنتها على صدارة التصنيف للشهر السادس عشر على التوالى، منذ اعتلائها صدارة التصنيف فى نوفمبر العام الماضي.

وتأتى نوران جوهر لاعبة وادي دجلة فى المركز الثانى بالتصنيف، واحتفظت هانيا الحمامي بالمركز الثالث، والأمريكية أماندا صبحي بالمركز الرابع، واستمرت سلمى هاني في المركز السابع، وروان العربي بالمركز التاسع.