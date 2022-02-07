شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير لحارس الفراعنة: أنت 100 جبل وشكراً لصلاح القائد دموعك غالية علينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى الإعلامي أحمد شوبير على لاعبي المنتخب الوطني بعد الأداء الذى قدموه فى بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي خسرها الفراعنة بعد الهزيمة أمام السنغال بنتيجة 4/3 بركلات الجزاء الترجيحية، فى المباراة النهائية التي جمعت المنتخبين أمس بالكاميرون.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "أبو جبل 100 جبل، أحييك كحارس مرمى وعشت هذه اللحظات، وعندما تكون احتياطى للشناوى وتتألق بهذا الشكل وتنقذ انفرادات وتسديدات وتتحامل على إصابتك، هذا مكسب كبير للكرة المصرية وأفريقيا كلها، أبو جبل لم تهتز شباكه سوى مرة وحيدة أمام المغرب من ركلة جزاء، والشناوي أيضاً استقبلت شباكه هدف وحيد أمام نيجيريا".

وأضاف شوبير، "محمد عبد المنعم أثبت نفسه فى المنتخب وفتوح ظهير أيسر من العيار الثقيل، والونش ورجولته وعمر كمال، ومصطفى محمد لم يكن موفقا ولكنه لاعب رائع، وشابو لمحمد صلاح قائد ومحترم ودموعك غالية علينا ونعلم انتمائك وحبك وكل قطرة عرق بذلتها أنت وزملائك".

ووصل لاعبو منتخب مصر مطار ياوندي، منذ قليل، فى طريق العودة إلى القاهرة عقب انتهاء المشاركة فى أمم أفريقيا، وحرصت الجماهير المتواجدة فى المطار على تحية اللاعبين والجهاز الفنى.

وتضم البعثة العائدة لاعبي النادي الأهلي بعد أن تعذر سفرهم مباشرة إلى الإمارات للانضمام إلى فريق ناديها للمشاركة في بطولة العالم للأندية، ومن المقرر أن يتوجه لاعبو الأهلي إلى الإمارات ظهر اليوم فور الوصول إلى القاهرة.