زيزو: "والله العظيم كلنا ما قصرنا فى حق منتخبنا لكن إرادة الله"

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القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد سيد زيزو، نجم المنتخب الوطني، عن حزنه الشديد بعد خسارة لقب كأس الأمم الأفريقية بعد الهزيمة أمام السنغال بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/2، وكتب زيزو عبر حسابه على تويتر، "الحمد لله على كل شيء وقدر الله ما شاء فعل.. والله العظيم كلنا ما قصرنا في حق منتخبنا لكن أرادة الله وقدره أقوى من أي شيء .. الحمد لله واللي جاي أفضل إن شاء الله".



احمد زيزو



زيزو

وحقق المنتخب الوطنى المركز الثانى، ووصافة بطولة أمم أفريقيا فى نسختها الـ33، بعد الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح 4\2، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الأحد فى نهائى أفريقيا بالكاميرون.

وجاءت خسارة مصر لتكون المرة الثالثة التى يحقق فيها الفراعنة المركز الثانى ووصافة أفريقيا، حيث سبق أن حققت الوصافة مرتين من قبل فى نسختى 1962 و2017.

وفى نسخة 1962 حصلت مصر على المركز الثانى بعد الخسارة أمام إثيوبيا 4/2، وكانت تشارك باسم الجمهورية العربية المتحدة، وفى عام 2017 خسر الفراعنة اللقب بالخسارة أمام الكاميرون في النهائي 2/1.

وخسرت مصر أمام نيجيريا بهدف، ثم فازت أمام غينيا بيساو والسودان، على الترتيب، وفى دور الـ16 تغلبت على كوت ديفوار بركلات الترجيح 5/4، ثم الفوز على المغرب 2/1، والكاميرون بركلات الترجيح فى نصف النهائى، والخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح 4\2.