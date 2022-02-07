شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب انضمام لاعبيه الدوليين لبعثة الفريق فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الجهاز الفني للأهلي وصول لاعبي الفريق الأحمر الدوليين اليوم الاثنين بعد انتهاء مشاركتهم رفقة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 والتي أقيمت بالكاميرون، من أجل الانخراط في صفوف الأهلي قبل التحضير لمباراة بالميراس البرازيلي غدا الثلاثاء في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعدما اتفق مسئولي القلعة الحمراء على سفر لاعبي الأهلي للإمارات فور الانتهاء من منافسات أمم إفريقيا مباشرة.

ولم يحدد الجهاز الفني للأهلي مصير مشاركة لاعبي الفريق الأحمر الدوليين في مباراة بالميراس من عدمه، وهو القرار الذي سيتحدد على ضوء حالة اللاعبين البدنية وانتظامهم في المران الأخير اليوم الاثنين والذي سيسبق المباراة، وكذلك حالة اللاعبين من المشاركة في النهائي الإفريقي ضد السنغال لأنه من الصعب مشاركة اللاعبين الذين شاركوا أساسيين في مواجهة أسود التيرانجا.