كم مرة فازت مصر بكأس الأمم الأفريقية؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يعد منتخب مصر أحد أكبر منتخبات القارة السمراء، إن لم يكن هو الأكبر على الإطلاق بالنظر للتاريخ الطويل له.



هو سيد أفريقيا بلا منازع، فهو الأكثر فوزًا بكأس الأمم الأفريقية عبر التاريخ، متفوقًا على كبار القوم على غرار الكاميرون وغانا ونيجيريا وغيرها.

خسر الفراعنة نهائي كأس أمم أفريقيا 2021 بركلات الترجيح أمام السنغال، ليحصد أسود التيرانجا لقبهم الأول.

كما سبق الذكر، منتخب مصر هو البطل التاريخي لكأس أمم أفريقيا، حيث حمل اللقب في 7 مناسباتٍ سابقة.

فاز الفراعنة بالنسختين الأوليين عامي 1957 و1959، وغاب اللقب لقرابة 30 عامًا حتى عام 1986.

غاب منتخب مصر عن منصات التتويج من جديد لمدة 12 عامًا، لكنه عاد بقوة وفاز باللقب في 1998.

وبعد عدة سنوات عجاف كانت قصيرة، فاز المنتخب المصري بـ3 ألقاب على التوالي أعوام 2006 و2008 و2010.

كما خسر منتخب مصر 3 نهائيات في تاريخه لكأس أمم أفريقيا، كان آخرها على يد السنغال في 2021. خسر الفراعنة أيضًا نهائي 2017 ضد الكاميرون، بينما كان النهائي الأول الذي خسره المنتخب المصري على يد إثيوبيا في 1962.