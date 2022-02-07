بعد الفوز بكأس الأمم الإفريقية .. رسالة خاصة من ماني لمحمد صلاح

الشارقة - اميمة ياسر - وجه السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي، مساء الأحد، رسالة خاصة إلى زميله نجم منتخب مصر محمد صلاح بعد خسارة كأس أمم إفريقيا.

وتوج منتخب السنغال بطلا لكأس أمم إفريقيا لأول مرة في تاريخه، وذلك بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح في النهائي 4-2.

وقال ماني في تصريحات بعد المباراة: "بصراحة أمر لا يصدق. الأمر كان صعبا لكننا آمنا بأنفسنا وقلنا بأننا سنفوز باللقب، وساعدنا الله في تحقيق اللقب. نشكر الله ونشكر الجماهير التي آمنت بنا".

وكشف نجم السنغال عن رسالته لزميله في ليفربول محمد صلاح بعد الحديث معه عقب النهائي، فقال: "قلت لمحمد صلاح أنت تبقى دائما لاعبا كبيرا، وأنا أكن لك كل الاحترام".

وواصل ساديو ماني: "قلت له أنت أردت الفوز باللقب ولم يحدث، لكن مازال أمامك العديد من الأحداث الرياضية التي تريد الفوز بها، ومنها أمم إفريقيا 2023".

يذكر أن محمد صلاح خسر نهائي كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية رفقة منتخب مصر، وذلك بعد خسارة أمم إفريقيا 2017 أمام الكاميرون.

وسيلتقي منتخب مصر مع السنغال مجددا في الشهر المقبل خلال مباراتين في المرحلة الأخيرة من تصفيات قارة إفريقيا لنهائيات كأس العالم 2022 بـ قطر.