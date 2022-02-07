شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرصد مكافآت خاصة لتخطي بالميراس وتحقيق إنجاز بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد مجلس مسئولو النادي الأهلي مكافآت مالية مجزية للاعبيه حال الفوز على بالميراس البرازيلي في المباراة التي تجمعهما غدا الثلاثاء في نصف نهائي كأس العالم للأندية والصعود للمباراة النهائية للمونديال، وتحقيق إنجاز جديد وفريد يضاف لإنجازات الفريق الأحمر خلال مشاركته في كأس العالم للأندية، لأنه لم يسبق له الصعود للمباراة النهائية واللعب على المركز الأول والثاني في مونديال الأندية.

ونجح الأهلي من قبل في تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية مرتين خلال مشاركاته الست الماضية بمونديال الأندية عامي 2006 و2021، ويحتاج لكتابة تاريخ جديد من خلال استغلال مشاركته السابعة في النسخة الحالية لكأس العالم للأندية والمقامة في الإمارات في تخطي بطل البرازيل وأمريكا الجنوبية والصعود للمباراة النهائية.

وجاء رصد إدارة الأهلي لمكافآت مجزية من أجل تحفيز اللاعبين على تحقيق إنجاز جديد يضاف لسلسلة إنجازات الجيل الحالي، بعد الفوز المستحق على مونتيري المكسيكي في ربع نهائي مونديال الأندية يوم السبت الماضي، بخلاف أن مباراة بالميراس ستشهد تواجد لاعبي الأهلي الدوليين بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية.