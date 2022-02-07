الهلال يتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية على حساب الجزيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

نجح فريق الهلال السعودي في التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، على حساب الجزيرة الإماراتي.



وفاز الهلال على الجزيرة بنتيجة 6-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما، الأحد، على ملعب محمد بن زايد، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وافتتح الجزيرة التسجيل في الدقيقة 14 عن طريق عبدالله ديابي، قبل أن يعدل النيجيري أوديون إيجالو النتيجة للهلال في الدقيقة 36.

وبعد 4 دقائق فقط، أضاف ماتيوس بيريرا هدف الهلال الثاني في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بتقدم "الزعيم بنتيجة 2-1.

وفي الدقيقة 57، سجل محمد كنو الهدف الثالث لفريق الهلال، قبل أن يسجل سالم الدوسري الهدف الرابع في الدقيقة 77.

المالي موسى ماريجا أضاف الهدف الخامس للهلال في الدقيقة 88، وأضاف أندري كاريلو الهدف السادس في الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

وبذلك يتأهل فريق الهلال إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، ليضرب موعدا مع تشيلسي الإنجليزي، بطل دوري أبطال أوروبا، الأربعاء المقبل.

وباتت هذه المرة هي الثانية التي يتأهل فيها إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعدما حقق ذلك في مشاركته الأولى عام 2019.