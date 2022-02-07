ماذا قال ساديو ماني لمواساة محمد صلاح؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

كشف ساديو ماني نجم منتخب السنغال ما قاله لمواساة المصري محمد صلاح زميله في ليفربول الإنجليزي بعد نهائي كأس أمم أفريقيا 2021.



وتوج منتخب السنغال بقيادة ساديو ماني بكأس أمم أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على مصر بقيادة صلاح بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وقال ماني، في تصريحات تلفزيونية لشبكة بي إن سبورتس: "قلت لمحمد صلاح أنت ستبقى دائما لاعبا كبيرا، وأكن لك الاحترام الشديد".

وأضاف النجم السنغالي: "قلت له أيضا لقد أردت الفوز باللقب ولم يحالفك التوفيق، لكن تنتظرك العديد من الفرص في مناسبات أخرى منها كأس الأمم الأفريقية العام المقبل 2023 في كوت ديفوار".

وأوضح ساديو ماني أن "التتويج بكأس الأمم الأفريقية إنجاز مذهل، تحقق بصعوبة.. لقد آمنا بأنفسنا وإمكانية التتويج، وأشكر الله على الفوز باللقب، وأشكر كل مواطن سنغالي أبدى ثقة في قدراتنا".

وخسر محمد صلاح نهائي كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في مسيرته، حيث خسر النهائي الأول في النسخة قبل الماضية 2017 بالجابون، في المباراة النهائية ضد الكاميرون 1-2.

ويستعد صلاح وماني لمواجهة أخرى حاسمة، عندما يلتقي منتخبا مصر والسنغال ذهابا وإيابا، في الدور الفاصل من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.