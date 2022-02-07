متى موعد كأس الأمم الأفريقية المقبلة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أسدل الستار على كأس أمم أفريقيا 2022 بفوز منتخب السنغال باللقب للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على منتخب مصر البطل التاريخي للمسابقة.



كان أسود التيرانجا أحد المنتخبات المرشحة لنيل اللقب قبل انطلاق البطولة، لكن المنتخب المصري صنع الإنجاز رغم خسارة النهائي، حيث أقصى أغلب المرشحين الآخرين.

كان طريق الفراعنة صعبًا في كأس الأمم الأفريقية 2022، حيث واجهوا كوت ديفوار والمغرب والكاميرون والسنغال على التوالي في الأدوار الإقصائية.

ليس ذلك فحسب، بل خاض منتخب مصر أشواطا إضافية في جميع هذه المباريات.

تقام كأس الأمم الأفريقية كل عامين، وذلك منذ عام 1968.

قبل هذا التاريخ، لم يكن هناك موعد محدد لكأس أمم أفريقيا، فقد كانت النسخة الأولى في 1957 وأعقبتها النسخة التالية في 1959، ثم أقيمت البطولة عامي 1962 و1963 على التوالي، قبل أن تقام في 1965 ومن ثم 1968.

كانت البطولة تقام بعد ذلك التاريخ تقام في الأعوام الزوجية كل عامين، لكنها تحولت للأعوام الفردية في عام 2013، حيث أقيمت هذه النسخة بعد عام واحد فقط من 2012، وذلك لتغيير مواعيدها للسنوات الفردية.

كان من المقرر أن تقام كأس أمم أفريقيا بالكاميرون في عام 2021، لكنها تأجلت إلى 2022 لتفشي فيروس كورونا.

أما كأس الأمم الأفريقية القادمة فستقام في عام 2023، وتحديدًا في الفترة بين 23 يونيو/ حزيران و23 يوليو/ تموز.

أين تقام كأس الأمم الأفريقية القادمة؟

ستقام كأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار، وذلك بعد أن فازت بالسباق ضد مصر وغينيا وزامبيا.

كان من المقرر أن تقام كأس أمم أفريقيا 2021 في ساحل العاج، لكن بعد اعتذار الكاميرون عن عدم تنظيم بطولة 2019 انتقلت لمصر، فيما نظمت الأسود غير المروضة نسخة 2021 وتأجل تنظيم كوت ديفوار إلى 2023.