مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تقام اليوم الإثنين 7 فبراير/شباط 2022 عدة مباريات هامة في الدوريات الأوروبية والعربية.



تُختتم منافسات الجولة 23 من الدوري الإسباني، من خلال المباراة التي تجمع بين فريقي أتلتيك بلباو وإسبانيول.

وتنطلق المباراة الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة "beIN Sports HD 1".

يستضيف فريق ساليرنيتانا نظيره سبيزيا، مساء الإثنين، في ختام مباريات الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11:45 بتوقيت أبوظبي، وتُبث عبر قناة الدوري الإيطالي على موقع "يوتيوب" بتعليق خالد الغول.

تقام قمة الجولة الـ17 من الدوري الجزائري، بين فريقي وفاق سطيف واتحاد الجزائر، مساء الإثنين.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9 بتوقيت أبوظبي، وتُبث عبر قناة الجزائرية السادسة على الهواء مباشرة.