شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المنتخب يغادرون مطار ياوندي فى طريق العودة للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وصل لاعبو منتخب مصر مطار ياوندي، منذ قليل، في طريق العودة إلى القاهرة عقب انتهاء المشاركة في أمم أفريقيا.
وحرصت الجماهير المتواجدة في المطار على تحية اللاعبين والجهاز الفنى.
وتضم البعثة العائدة لاعبي النادي الأهلي بعد أن تعذر سفرهم مباشرة إلى الإمارات للانضمام إلى فريق ناديها للمشاركة في بطولة العالم للأندية.
ومن المقرر أن يتوجه لاعبو الأهلي إلى الإمارات ظهر اليوم فور الوصول إلى القاهرة.
توج المنتخب السنغالي ببطولة كأس الأمم الأفريقية على حساب منتخب مصر بضربات الترجيح، بعد انتهاء الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل السلبي في المباراة التى جمعت المنتخبين باستاد أولمبي فى نهائى بطولة كأس أمم أفريقيا بالكاميرون، لكن رغم الخسارة كانت الوجوه الجديدة أبرز مكاسب مصر من البطولة.