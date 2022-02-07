شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المنتخب يغادرون مطار ياوندي فى طريق العودة للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل لاعبو منتخب مصر مطار ياوندي، منذ قليل، في طريق العودة إلى القاهرة عقب انتهاء المشاركة في أمم أفريقيا.

وحرصت الجماهير المتواجدة في المطار على تحية اللاعبين والجهاز الفنى.

وتضم البعثة العائدة لاعبي النادي الأهلي بعد أن تعذر سفرهم مباشرة إلى الإمارات للانضمام إلى فريق ناديها للمشاركة في بطولة العالم للأندية.

ومن المقرر أن يتوجه لاعبو الأهلي إلى الإمارات ظهر اليوم فور الوصول إلى القاهرة.