شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المنتخب المصرى تصل مطار القاهرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين العاصمة الكاميرونية بعثة المنتخب الوطني في طريق عودتها إلى القاهرة بعد مشاركتها ببطولة الأمم الأفريقية، ومن المنتظر أن تصل البعثة إلى أرض الوطن قبل ظهر اليوم.

وتضم البعثة العائدة لاعبي النادى الأهلي بعد أن تعذر سفرهم مباشرة إلى الإمارات للانضمام إلى فريق ناديهم للمشاركة في بطولة العالم للأندية.

ومن المقرر أن يتوجه لاعبو الأهلي إلى الإمارات ظهر اليوم فور الوصول إلى القاهرة.