شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحذر لاعبى الأهلي من انتفاضة بالميراس البرازيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي جلسة مع لاعبي الفريق الأحمر حذرهم من خطورة وقوة بالميراس البرازيلي خلال المباراة التي ستجمعهما غدا في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وطالبهم بضرورة التركيز الشديد والتحلي بالهدوء وشخصية الأهلي التي حسمت الفوز على مونتيري في المباراة الماضية بربع نهائي مونديال الأندية.

وأكد موسيماني للاعبي الأهلي أن مباراة بالميراس لن تكون سهلة، في ظل سعي الفريق البرازيلي للثأر من هزيمة النسخة الماضية وتخطي الأهلي من أجل بلوغ المباراة النهائية، بخلاف أن حالة بالميراس الفنية في الموسم الحالي أفضل مما كان عليها في الموسم الماضي، التي لم يقدم خلالها مستويات قوية.

واستقر مسئولو النادي الأهلي، بالاتفاق مع نظرائهم فى اتحاد الكرة ووزارة الرياضة، على تجهيز طائرة خاصة لنقل لاعبي الأهلي بالمنتخب الوطني من الكاميرون إلى الإمارات للانضمام للمارد الأحمر فى مونديال الأندية.