شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحذر لاعبى الأهلي من انتفاضة بالميراس البرازيلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي جلسة مع لاعبي الفريق الأحمر حذرهم من خطورة وقوة بالميراس البرازيلي خلال المباراة التي ستجمعهما غدا في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وطالبهم بضرورة التركيز الشديد والتحلي بالهدوء وشخصية الأهلي التي حسمت الفوز على مونتيري في المباراة الماضية بربع نهائي مونديال الأندية.
وأكد موسيماني للاعبي الأهلي أن مباراة بالميراس لن تكون سهلة، في ظل سعي الفريق البرازيلي للثأر من هزيمة النسخة الماضية وتخطي الأهلي من أجل بلوغ المباراة النهائية، بخلاف أن حالة بالميراس الفنية في الموسم الحالي أفضل مما كان عليها في الموسم الماضي، التي لم يقدم خلالها مستويات قوية.
واستقر مسئولو النادي الأهلي، بالاتفاق مع نظرائهم فى اتحاد الكرة ووزارة الرياضة، على تجهيز طائرة خاصة لنقل لاعبي الأهلي بالمنتخب الوطني من الكاميرون إلى الإمارات للانضمام للمارد الأحمر فى مونديال الأندية.
ووفر الأهلي طائرة خاصة تنقل خماسى الفريق "محمد الشناوى، عمرو السولية، حمدى فتحي، أيمن أشرف ومحمد شريف" من الكاميرون بعد انتهاء نهائى أمم أفريقيا للإمارات حيث يخوض المارد الأحمر منافسات مونديال الأندية.
ويتواصل الأهلي حالياً مع الجهات المسئولة من أجل نقل خماسي الفريق مع المنتخب من الكاميرون إلى الإمارات صباح غد، الاثنين، من أجل الوصول مبكراً وحتى يكونوا جاهزين للمشاركة فى مباراة بالميراس.
ورغم أن محمد الشناوي سيُسافر للإمارات من الكاميرون مع باقي لاعبي الأهلي الدوليين إلا أنه لن يُشارك فى مونديال الأندية للإصابة التى أبعدته عن مباريات المنتخب الأخيرة فى أمم أفريقيا.