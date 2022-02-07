شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يغادر الكاميرون إلى إنجلترا على متن طائرة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر محمد صلاح قائد منتخب مصر و نجم فريق ليفربول الانجليزى الكاميرون منذ قليل متوجها الى إنجلترا عبر طائرة خاصة للانضمام إلى الريدز، وذلك عقب انتهاء مباريات الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية.

وسيطرت حالة من الحزن على محمد صلاح لعدم حصد منتخب مصر بطولة كأس الأمم الافريقية للمرة الثامنة بتاريخ الكرة المصرية .

وخسر منتخب مصر لقب كأس الأمم الأفريقية بعد الهزيمة من السنغال بنتيجة 4 / 2 في ركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعتهما مساء امس الأحد على استاد أولمبيه في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

وجاء مشوار مصر فى البطولة كالتالى الهزيمة أمام نيجيريا بهدف، ثم فازت أمام غينيا بيساو والسودان، على الترتيب، وفى دور الـ16 تغلبت على كوت ديفوار بركلات الترجيح 5/4، ثم الفوز على المغرب 2/1، والكاميرون بركلات الترجيح فى نصف النهائى، والخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح 4\2.