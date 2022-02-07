شكرا لقرائتكم خبر عن 7 فلسطينيين يطرقون أبواب الشهرة الكروية فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الموسم الجاري ظاهرة مميزة بتواجد 7 لاعبين يحملون الجنسية الفلسطينية بالدوري المصري الممتاز، بعدما أصبح الإيجيبشن ليج عامل جذب للكثير من الجنسيات العربية والأفريقية، فى ظل تطور مستوى البطولة بشكل عام وارتفاع المقابل المادي للاعبين.

وجاءت قائمة اللاعبين الفلسطينين فى الدوري المصري كالتالي: خالد النبريص لاعب الإسماعيلي، محمد بلح لاعب المصرى، ياسر حامد لاعب المصري، محمود وادي لاعب بيراميدز، صالح حشاده لاعب فيوتشر، مصعب البطاط لاعب سيراميكا، محمد صالح لاعب إيسترن كومباني.

وبنهاية الميركاتو الشتوى وصلت القيمة التسويقية للدوري المصري 160 مليوناً و730 ألف يورو بعد انتهاء موسم الانتقالات.

ويتصدر النادي الأهلي قائمة أغلى أندية الدوري العام، حيث تبلغ القيمة التسويقية لقائمة الفريق الأحمر 31 مليون و430 ألف يورو، ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني بقيمة تسويقية بلغت 20 مليون و900 ألف يورو.

بينما يتذيل مصر المقاصة القائمة بقيمة تسويقية تصل إلى 3 ملايين و300 ألف يورو.

وتتوقف مسابقة الدوري العام في الوقت الحالي لظروف مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون، حيث تأهل الفراعنة إلى الدور نصف النهائي لمواجهة منتخب الكاميرون أصحاب الأرض والجمهور، في اللقاء الذي يقام في التاسعة مساء الخميس المقبل.