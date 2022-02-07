شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم اليوم استعداداته لمواجهة بالميراس فى نصف نهائي مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم الإثنين، استعداداته لمواجهة بالميراس البرازيلي مساء غداً في نصف نهائي مونديال الأندية المقام حالياً بالأمارات ، ويخوض الأهلي مران اليوم في السادسة والنصف بتوقيت القاهرة وعلى ملعب آل نهيان وهو نفس توقيت وملعب المباراة المرتقبة.

ويقوم موسيماني المدير الفني للأهلي بتنفيذ بعض الخطط الخاصة بمباراة الغد وتحفيظ لاعبي الفريق أدوارهم في لقاء الغد المرتقب.

وكابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي فقرات بدنية خفيفة ومتنوعة للاعبين في بداية مران الأهلي الجماعي الذي أقيم أمس على ملعب الكريكيت بأبو ظبي في الإمارات.

وخاض فريق الأهلي تدريبات بدنية متنوعة بالكرة لمدة٤٠ دقيقة، مع تخفيف الحمل البدني وذلك لتفادي حالة الإرهاق، بعد الجهد الذي بذله اللاعبون في لقاء مونتيري المكسيكي في لقاء أمس الأول.

وحرص الجهاز الفني للأهلي على استئناف تدريبات الفريق دون راحة، في ظل التحضيرات لمباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وحقق الأهلي الفوز على فريق إف سي مونتيري المكسيكي بطل «كونكاكاف» بهدف نظيف أحرزه محمد هاني، في مباراة الدور ربع النهائي التي أقيمت أمس الأول على استاد آل نهيان في أبوظبي ليتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لمونديال الأندية المقام حاليا في الإمارات.

ويواجه الأهلي فريق بالميراس البرازيلي في السادسة والنصف بتوقيت القاهرة؛ مساء بعد غد الثلاثاء، في إطار منافسات الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.